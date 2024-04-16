الخزانة الأميركية: واشنطن تعتزم فرض عقوبات إضافية على طهران

أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، أنه من المتوقع في الأيام المقبلة أن تواجه إيران عقوبات إضافية من واشنطن على خلفية الضربات التي شنتها على إسرائيل.



وقالت يلين، في مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات ربيع 2024 لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: "أتوقع تماما أننا سنفرض عقوبات إضافية على إيران في الأيام المقبلة. نحن لا نتحدث مسبقا عن العقوبات التي نعتزم تطبيقها". (روسيا اليوم)

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