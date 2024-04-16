Advertisement

عربي-دولي

الخزانة الأميركية: واشنطن تعتزم فرض عقوبات إضافية على طهران

Lebanon 24
16-04-2024 | 12:20
A-
A+
Doc-P-1188114-638488921747157019.jpeg
Doc-P-1188114-638488921747157019.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، أنه من المتوقع في الأيام المقبلة أن تواجه إيران عقوبات إضافية من واشنطن على خلفية الضربات التي شنتها على إسرائيل.

وقالت يلين، في مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات ربيع 2024 لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: "أتوقع تماما أننا سنفرض عقوبات إضافية على إيران في الأيام المقبلة. نحن لا نتحدث مسبقا عن العقوبات التي نعتزم تطبيقها". (روسيا اليوم)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:35 | 2024-04-16
14:15 | 2024-04-16
14:00 | 2024-04-16
13:54 | 2024-04-16
13:45 | 2024-04-16
13:30 | 2024-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24