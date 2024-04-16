اليونان.. زعيم تحالف معارض يلغي لقاء مع مؤسسة إسرائيلية

أعلن ستيفانوس كاسيلاكيس، رئيس تحالف اليسار الراديكالي المعارض في اليونان "سيريزا"، الثلاثاء، إلغاء موعد كان مقررًا مسبقًا مع لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية "أيباك" في الولايات المتحدة.

وأشارت وسائل إعلام يونانية نقلا عن مصادر في سيريزا إلى أن كاسيالاكيس خطط للقاء مع اللجنة قبل أيام لتوضيح وجهة نظر الحزب بشأن فلسطين.

وأكدت وسائل الإعلام إلغاء اللقاء، الذي لم تشر إلى مكان انعقاده، عقب التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط.

ولجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية "إيباك" من كبرى المنظمات الإسرائيلية الأميركية في الولايات المتحدة وتنشط في الدفاع عن إسرائيل.

( الأناضول)