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عربي-دولي

حماس أرعبتهم.. الناجون من "مهرجان نوفا" ينتحرون الواحد تلو الآخر

Lebanon 24
16-04-2024 | 12:35
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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلاً عن "معطيات قاسية" في "الكنيست"، "انتحار نحو 50 من الناجين من مهرجان نوفا الموسيقي" الذي كان يُنظّم في 7 تشرين الأول الماضي، قرب رعيم، بالتزامن مع بدء عملية "طوفان الأقصى"، وذلك بسبب التداعيات على صحتهم النفسية.
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وقال الناجي، غاي بن شمعون، إنّ "هناك قرابة 50 شخصاً ممّن نجوا من حفلة نوفا انتحروا"، مشيراً إلى أنّ هذا المعطى كان صحيحاً قبل نحو شهرين وارتفاعه ممكن، فيما "هناك الكثير ممّن يتلقون العلاج قسراً في ظل أوضاعهم الصحية الصعبة". 

وكانت صحيفة "هآرتس" قد كشفت أنّ مروحية عسكرية إسرائيلية هي من أطلق النار على المشاركين في مهرجان "نوفا" خلال محاولتها استهداف المقاومين الذين وصلوا إلى مكان الحفل.

وذكرت "هآرتس" أنّ تقييمات المؤسسة الأمنية أظهرت أنّ "مروحية قتالية تابعة للجيش، وصلت إلى مكان الحفل وأطلقت النار على منفذي الهجمات هناك، وكما يبدو أصابت أيضاً بعض المشاركين في المهرجان".

وبحسب الشرطة الإسرائيلية، فقد قُتل نحو 364 مستوطناً من المشاركين في المهرجان الموسيقي.(الميادين)
المصدر: الميادين
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