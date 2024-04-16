حماس أرعبتهم.. الناجون من "مهرجان نوفا" ينتحرون الواحد تلو الآخر

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وقال الناجي، غاي بن شمعون، إنّ "هناك قرابة 50 شخصاً ممّن نجوا من حفلة نوفا انتحروا"، مشيراً إلى أنّ هذا المعطى كان صحيحاً قبل نحو شهرين وارتفاعه ممكن، فيما "هناك الكثير ممّن يتلقون العلاج قسراً في ظل أوضاعهم الصحية الصعبة".وكانت صحيفة "هآرتس" قد كشفت أنّ مروحية عسكرية إسرائيلية هي من أطلق النار على المشاركين في مهرجان "نوفا" خلال محاولتها استهداف المقاومين الذين وصلوا إلى مكان الحفل.وذكرت "هآرتس" أنّ تقييمات المؤسسة الأمنية أظهرت أنّ "مروحية قتالية تابعة للجيش، وصلت إلى مكان الحفل وأطلقت النار على منفذي الهجمات هناك، وكما يبدو أصابت أيضاً بعض المشاركين في المهرجان".وبحسب الشرطة الإسرائيلية، فقد قُتل نحو 364 مستوطناً من المشاركين في المهرجان الموسيقي.(الميادين)