صحيفة أميركيّة تكشف... دولتان عربيّتان رفضتا فتح مجالهما الجويّ لصدّ هجوم إيران

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين عرب، أن السعودية والإمارات رفضتا توفير مجالهما الجوي للولايات المتحدة وإسرائيل لصدّ الهجوم الإيراني غير المسبوق السبت الماضي.



ووفقا للصحيفة، أرادت الولايات المتحدة وإسرائيل استخدام المجال الجوي للدولتين لاعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة التي أطلقتها إيران، لكن السعودية والإمارات لم تمنحهما مثل هذه الفرصة. (روسيا اليوم)

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