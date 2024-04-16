Advertisement

عربي-دولي

صحيفة أميركيّة تكشف... دولتان عربيّتان رفضتا فتح مجالهما الجويّ لصدّ هجوم إيران

Lebanon 24
16-04-2024 | 13:09
A-
A+
Doc-P-1188137-638488951155658553.jpg
Doc-P-1188137-638488951155658553.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين عرب، أن السعودية والإمارات رفضتا توفير مجالهما الجوي للولايات المتحدة وإسرائيل لصدّ الهجوم الإيراني غير المسبوق السبت الماضي.

ووفقا للصحيفة، أرادت الولايات المتحدة وإسرائيل استخدام المجال الجوي للدولتين لاعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة التي أطلقتها إيران، لكن السعودية والإمارات لم تمنحهما مثل هذه الفرصة. (روسيا اليوم)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:35 | 2024-04-16
14:15 | 2024-04-16
14:00 | 2024-04-16
13:54 | 2024-04-16
13:45 | 2024-04-16
13:30 | 2024-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24