أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده رسخت مكانتها بصفتها "الدولة الأكثر تقديمًا للمساعدات" إلى قطاع غزة.

جاء ذلك في كلمة عقب اجتماع الحكومة التركية في العاصمة أنقرة، الثلاثاء.

وقال أردوغان: "تركيا رسخت مكانتها بصفتها الدولة الأكثر تقديما للمساعدات إلى غزة من خلال السفينة الخيرية التاسعة التي انطلقت اليوم بحمولة 3 آلاف و774 طنا".

وشدد أن تركيا لم تسمح ببيع أي مواد إلى إسرائيل يمكن استخدامها لأغراض عسكرية "حتى قبل وقت طويل من ارتكابها للمجازر في غزة".

وبيّن أردوغان أن "المنطقة حبلى بتوترات جديدة ما لم يتوقف الظلم والإبادة الجماعية في غزة".

وأشار إلى أن "صب الزيت على النار ومحاباة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستمرار لن يفيد أحدًا".

( الأناضول)