نتنياهو رفض استقبال مكالمة من سوناك

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امتنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن الردّ على اتصال هاتفي من رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، الذي كان من المقرر إجراؤه أمس الاثنين.وقد صرّح سوناك علناً أن مثل هذه المكالمة الهاتفية ستجرى، لكن حتى الآن لم يحدث ذلك.وكان من المتوقع أن يعبر سوناك عن تضامنه مع تل أبيب، لكنه سيدعو نتنياهو إلى ضبط النفس في كل ما يتعلق بالرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني، وفق ما أفادت به تقارير صحفية. (العربية)