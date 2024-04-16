سفير إسرائيل في برلين: الهجوم سيكون ضد المنشآت العسكرية الإيرانية

قال السفير الإسرائيلي في العاصمة الألمانية برلين "رون بروسور" إن بلاده سترد على الهجوم الإيراني باستهداف المنشآت العسكرية لطهران.

جاء ذلك في تصريح لقناة فيلت " Welt TV " الألمانية، الثلاثاء، حيث صرح بروسور أن إسرائيل "لن تهاجم أهدافًا مدنية".

وأضاف بروسور: "الهجوم (الإسرائيلي) سيكون ضد منشآت عسكرية. يجب علينا الرد على الهجوم الإيراني، من المهم أيضا بالنسبة للمنطقة أن يكون هذا الردع واضحا للغاية".

وأكد بروسور على تصميم إسرائيل على الرد لكنه امتنع عن تقديم تفاصيل حولة طبيعته.

وتابع: "مجلس الحرب الإسرائيلي هو الذي سيقرر متى وأين وكيف سيكون الرد".

ودعا بروسور إلى "تفهم" موقف إسرائيل، وطالب حلفاءها بفرض عقوبات "أشد" على إيران.

وأردف: "بداية نصغي إلى أصدقائنا، الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، أود أن أذكّر أن إيران أطلقت أكثر من 300 صاروخ على إسرائيل ويجب علينا الرد".

( الأناضول)