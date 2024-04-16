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عربي-دولي

الخارجية الروسية: وضع حرية التعبير في أوكرانيا تدهور إلى مستوى حرج

Lebanon 24
16-04-2024 | 14:35
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أشارت وزارة الخارجية الروسية اليوم، بمناسبة الذكرى التاسعة لمقتل الصحافي أوليس بوزينا، إلى أن وضع حرية التعبير في أوكرانيا بعد انقلاب عام 2014 تدهور إلى مستوى حرج.

وقالت الوزارة عبر حسابها على "تلغرام": "بعد مرور ما يقرب من عقد من الزمن، من الواضح أن الوضع في ما يتعلق بحرية التعبير في أوكرانيا قد تدهور إلى مستوى حرج، حيث يتم حظر جميع وسائل الإعلام المعارضة لنظام كييف، ويتم قمع أي مظاهر معارضة بوحشية ومحوها من الفضاء الإعلامي".

 وأكدت الوزارة أنه تم الإعلان عن "مطاردة حقيقية باستخدام جميع الأسلحة الممكنة" في أوكرانيا لاعتقال الصحافيين غير المرغوب فيهم، وخاصة الروس".

 وأضافت الخارجية الروسية: "يتم استخدام الأساليب الإرهابية لتنفيذ هذه الخطط الإجرامية، في حين يواصل رعاة أوكرانيا الغربيون وهيئات حقوق الإنسان المشاركة في غض الطرف عن هذه الفظائع".

 وشددت الوزارة على أن بوزينا أصبح واحدة من الضحايا العديدة لنظام كييف الإجرامي، لأنه كان يشكل تهديدا له إذ "انتقد علنا وكشف الجوهر الحقيقي لقوى النازيين الجدد التي استولت على السلطة نتيجة الانقلاب الدموي في أوكرانيا".

( روسيا اليوم)
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