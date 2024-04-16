سائق يقود سيارته نحو متظاهرين داعمين لفلسطين في باريس

قاد سائق سيارته نحو متظاهرين يهود داعمين لفلسطين في العاصمة الفرنسية باريس، خلال فعالية احتجاجية ضد تزويد إسرائيل بالسلاح.

النائبة فريدة عمراني، من حزب فرنسا الأبية المعارض، نشرت عبر منصة "إكس"، الثلاثاء، مشاهد لمظاهرة احتجاجية أمام مقر شركة "تاليس غروب" لصناعة الأسلحة في باريس.

وأظهرت اللقطات قيام سائق بقيادة سيارته عمدا نحو المتظاهرين ومواصلته طريقه.

ووصفت عمراني الحادثة بأنها "هجوم صادم على ناشطين يحتجون سلميا على الإبادة الجماعية المستمرة في غزة".

ودعت عمراني إدارة الشرطة ووزارة الداخلية ووزارة العدل إلى التحرك بشأن هذا الاعتداء.

ويشار إلى أن المتظاهرين كانوا يحتجون على الدعم العسكري الذي تقدمه "تاليس غروب" لهجمات إسرائيل في غزة.

ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين ولافتات تطالب بوقف تسليح إسرائيل.

( الأناضول)