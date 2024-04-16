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عربي-دولي

من أسقط أغلبيّة المسيّرات والصواريخ الإيرانيّة... أميركا أم إسرائيل؟

Lebanon 24
16-04-2024 | 14:58
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كشف موقع "ذا إنترسبت"، نقلا عن مصادر عسكرية أميركية، أن الولايات المتحدة أسقطت عددا كبيرا من الطائرات من دون طيار والصواريخ أكثر مما أسقطته إسرائيل خلال الهجوم الإيراني.

وأضاف: "لقد تم تدمير أكثر من نصف الأسلحة الإيرانية بواسطة الطائرات والصواريخ الأميركية قبل أن تصل إلى إسرائيل. كان هذا بمثابة انتصار عسكري للولايات المتحدة".
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وتابع: "تشير تقديرات الاستخبارات إلى أن نصف الأسلحة التي أطلقتها إيران فشلت عند إطلاقها أو أثناء طيرانها بسبب مشكلات فنية".

وقال: "من بين الـ160 صاروخا وطائرة من دون طيار المتبقية أو نحو ذلك، أسقطت أميركا أغلبيتها". (سكاي نيوز)
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