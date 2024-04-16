"فلاي دبي" تعلق كافة الرحلات المغادرة من دبي بسبب الطقس

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أعلنت شركة "فلاي دبي" إلغاء كافة رحلاتها المقرر إقلاعها من دبي هذا المساء 16 نيسان فورا وحتى الساعة 10 صباحاً بتوقيت دبي من يوم غد 17 نيسان.وقال متحدث باسم "فلاي دبي": في تحديث عن تأثير الأحوال الجوية التي نشهدها خلال هذه الفترة، لن يتم قبول المسافرين الذين ليست دبي وجهة نهائية لهم للسفر".وأضاف: "سنواصل مراقبة الوضع عن كثب وتحديث جدول رحلاتنا وفقًا لذلك، سيسمح لنا ذلك باستعادة استمرارية العمليات بشكل أكثر كفاءة واستيعاب الرحلات القادمة من مختلف وجهات شبكة الناقلة حيثما أمكن ذلك".وأوضح أنه سيتم إعادة كامل المبلغ للمسافرين الذين لديهم حجوزات تم إلغاؤها.وأضاف: "تعمل فرق خدمة العملاء لدينا بجهد كبير لتقليل تأثيرات ذلك على جدول سفر الركاب لدينا، إن سلامة ركابنا وطاقمنا هي أولويتنا دائماً". (العربية)