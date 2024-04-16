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عربي-دولي
بعد جرائمهم المتتالية.. فرنسا تصعّد بوجه المستوطنين
Lebanon 24
16-04-2024
|
15:21
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دانت فرنسا بأشد العبارات أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ودعت باريس السلطات الإسرائيلية إلى تقديم مرتكبي أعمال العنف هذه إلى العدالة دون تأخير، وضمان الحماية الدائمة لجميع المدنيين وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
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وقالت في بيان اليوم الثلاثاء إن هذا العنف يأتي نتيجة لاستمرار سياسة الاستعمار التي تؤجج التوترات وتشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، ولا سيما قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334 واتفاقية جنيف الرابعة.
كذلك من المرجح أيضاً أن يشمل نظام روما الأساسي بعض هذه الأفعال، مؤكدة أنها اتخذت بالفعل إجراءات ضد المستوطنين العنيفين في السابق وتدرس اتخاذ تدابير جديدة بالتعاون مع شركائها.(العربية)
المصدر:
العربية
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