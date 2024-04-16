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عربي-دولي

الأمم المتحدة: أكثر من 10 آلاف امرأة قتلن في غزة منذ بدء الحرب

Lebanon 24
16-04-2024 | 16:15
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أعلنت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، الثلاثاء، استشهاد أكثر من 10 آلاف امرأة في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ أكثر من 6 أشهر.

 وقالت الهيئة، في بيان: "أكثر من عشرة آلاف امرأة استشهدت في غزة، والناجيات من القصف والعمليات البرية الإسرائيلية تشردن وأصبحن أرامل ويواجهن المجاعة؛ مما يجعل الحرب على غزة أيضا حربا على النساء".

وقدّرت الهيئة، وهي منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وجود 19 ألف طفل يتيم؛ جراء مقتل 6 آلاف أم في غزة.

 وتابعت: "ولا تستطيع أكثر من مليون امرأة وفتاة في غزة الحصول على الغذاء أو المياه الصالحة للشرب بعد 6 أشهر من الحرب، مع تزايد الأمراض وسط ظروف معيشية غير إنسانية".

 وأكدت أن "الحصول على المياه النظيفة أمر بالغ الأهمية خاصة للأمهات المرضعات والحوامل، اللواتي لديهن احتياجات مائية يومية أكبر".

 ودعت الهيئة إلى "وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، والوصول الآمن دون عوائق للمساعدات الإنسانية".

( الأناضول)

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