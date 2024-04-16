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عربي-دولي

خوفًا من التهديدات.. هل ستشتري بريطانيا نظام "القبة الحديدية"؟

Lebanon 24
16-04-2024 | 15:55
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لحماية نفسها من التهديدات الكبرى، تعالت الأصوات في بريطانيا لوضع نظام "قبة حديدية" خاصة بها.

وفي تصريحات لصحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، ناقش الخبراء والسياسيون إمكانية الاستثمار في القبة الحديدية التي تبلغ تكلفتها نحو 800 مليون جنيه استرليني، كما ناقشوا كيف يمكن أن تدافع المملكة المتحدة حاليا عن نفسها حال وقوع هجوم.
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من جانبه، اعتبر النائب المحافظ والرئيس السابق للجنة الدفاع بمجلس العموم، توبياس إلوود، أنه يجب أخذ القبة الحديدية في الاعتبار في المراجعة الدفاعية القادمة للمملكة المتحدة.

وأكد أنه على الرغم من أن المملكة المتحدة لديها مجموعة كبيرة من الإجراءات الجوية المضادة، فإنه لا يمكن تجاهل معدل نجاح إسرائيل بنسبة 90% بسبب القبة الحديدية.

وقال "في الوقت الحالي، تحتفظ المملكة المتحدة بمراقبة سمائنا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من خلال طائرات تايفون مع إشعار قبل 30 دقيقة للتحرك، لاعتراض أي وجود مارق يتجه نحو المجال الجوي للمملكة المتحدة".

وأشاد بقدرة المدمرات البريطانية التي تعمل حاليًا في البحر الأحمر والقادرة على القضاء على أهداف متعددة محمولة جواً في وقت واحد، إضافة إلى نظام الدفاع الجوي"سكاي سابر" الذي دخل إلى الخدمة الأمر الذي يوفر مظلة حماية هائلة.

لكنه استدرك قائلا "إن فاعلية نظام القبة الحديدية الإسرائيلي للدفاع المضاد للصواريخ توضح الاتجاه الذي يتجه إليه الصراع الحديث، مع تزايد أهمية المسيرات وقيمة وجود مظلة حماية موثوقة بشكل دائم".(العين)
المصدر: العين
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