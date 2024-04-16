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عربي-دولي

كيربي: بايدن لا يُريد حربا مع إيران

Lebanon 24
16-04-2024 | 16:11
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قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، إن الرئيس الأميركي جو بايدن لا يريد حربا مع إيران وتفاقما للصراع في الشرق الأوسط.

وأوضح كيربي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء أن "الرئيس لا يريد أن يرى ذلك، لقد قال ذلك من قبل. إنه لا يريد أن يرى حربا مع إيران، ولا يريد أن يرى الصراع يتسع أو يتعمق".
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وأضاف أن نجاح إسرائيل في صد الضربات "يظهر مدى قوتها ويظهر أيضا أن الهجوم الإيراني كان فاشلا تماما". (روسيا اليوم)
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