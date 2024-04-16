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وزير أميركي يدافع عن بايدن ضد من يشككون في صحته العقلية

Lebanon 24
16-04-2024 | 16:35
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صرح وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند أنه لا يوجد أي خلل في القدرات العقلية للرئيس الأميركي جو بايدن، مشيرا إلى أن "قيادته ناجحة".

 وقال غارلاند في جلسة استماع في لجنة الاعتمادات في مجلس النواب الأمريكي: "الرئيس ليس لديه أي اختلال (في القدرات العقلية)، لا أفهم كم مرة أخرى يجب أن أقول هذا، لدي ثقة كاملة في الرئيس وأرفض بشكل قاطع توصيفكم له".

وزعم غارلاند أنه رأى شخصيا أمثلة على "القيادة الناجحة" لبايدن.

 وكثيرا ما يرتكب بايدن، البالغ من العمر 81 عاما، زلات وأخطاء مختلفة في خطاباته العامة.

 ويعد بايدن بالفعل أكبر رئيس للولايات المتحدة على الإطلاق، وسيبلغ من العمر 86 عاما إذا أكمل فترة رئاسته الثانية الكاملة في عام 2029.

( روسيا اليوم)
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