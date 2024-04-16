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عربي-دولي

السوداني: لن نسمح بزجّ العراق في ساحة الصراع

Lebanon 24
16-04-2024 | 16:36
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بعد الهجوم الإيراني الأخير على إسرائيل، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن بغداد لم تتلق أي تقارير أو مؤشرات على إطلاق صواريخ أو طائرات مسيّرة من العراق خلال الهجوم.

وأضاف السوداني: "موقفنا واضح من عدم السماح بزجّ العراق في ساحة الصراع، ونحن ملتزمون بهذا". (العربية)
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