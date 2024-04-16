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عربي-دولي

شكري: المحادثات بشأن التوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى ووقف إطلاق النار لا تزال متواصلة

Lebanon 24
16-04-2024 | 16:53
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قال وزير الخارجية المصرية سامح شكري، إن المحادثات بشأن التوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة لا تزال متواصلة.

وأضاف شكري لـ"سي ان ان" أنّ "المحادثات مستمرة ولم يتم قطعها أبدا. هناك أفكار مستمرة يتم طرحها وسنستمر في ذلك حتى تحقيق الهدف".
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كما بيّن أنه تحدث مع وزيري الخارجية الإسرائيلي والإيراني لنقل أهمية "الحفاظ على الهدوء والسلام" في المنطقة. (العربية)
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