حكومة الحرب الإسرائيلية ترجئ اجتماعها الثالث بشأن هجوم إيران



جاء ذلك وسط مساع من حلفاء غربيين لفرض عقوبات جديدة على طهران بهدف إثناء إسرائيل عن تصعيد كبير في الشرق الأوسط.

Advertisement وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي "إطلاق هذا العدد الكبير من الصواريخ، صواريخ كروز، والطائرات المسيرة على الأراضي الإسرائيلية سيُقابل برد". لكنه لم يقدم تفاصيل. أرجأ مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي حتى الأربعاء ثالث اجتماعاته المتعلقة باتخاذ قرار الرد على أول هجوم مباشر تشنه إيران على إسرائيل على الإطلاق.جاء ذلك وسط مساع من حلفاء غربيين لفرض عقوبات جديدة على طهران بهدف إثناء إسرائيل عن تصعيد كبير في الشرق الأوسط.وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي "إطلاق هذا العدد الكبير من الصواريخ، صواريخ كروز، والطائرات المسيرة على الأراضي الإسرائيلية سيُقابل برد". لكنه لم يقدم تفاصيل.

وقال مصدر في الحكومة الإسرائيلية إن جلسة مجلس وزراء الحرب التي كان من المقرر عقدها الثلاثاء تأجلت إلى الأربعاء، دون الخوض في تفاصيل.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس "أقود هجوما دبلوماسيا على إيران".

وأضاف أنه بعث برسائل إلى 32 دولة ودعا إلى فرض عقوبات على مشروع الصواريخ الإيراني وإعلان الحرس الثوري منظمة إرهابية.



وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إن الولايات المتحدة ستستخدم العقوبات وتعمل مع الحلفاء لمواصلة عرقلة "أنشطة إيران الخبيثة والمزعزعة للاستقرار".

وأضافت خلال مؤتمر صحفي في واشنطن أن كل الخيارات لعرقلة "تمويل الإرهاب" الإيراني مطروحة على الطاولة، وأنها تتوقع إعلان مزيد من العقوبات على طهران في الأيام المقبلة.



وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد طلبت توسيع نطاق العقوبات على إيران ردا على هجومها على إسرائيل، موضحا أن الهيئة الدبلوماسية للاتحاد ستبدأ العمل على هذا المقترح.