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عربي-دولي

مباحثات هاتفية سعودية - إماراتية - قطرية حول تطورات المنطقة

Lebanon 24
16-04-2024 | 18:22
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بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال محادثات هاتفية مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التصعيد العسكري في المنطقة وأهمية الجهود المبذولة لتجنيب المنطقة مخاطر الحروب.
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وقالت وكالة الأنباء السعودية، واس، إن الأمير محمد بن سلمان بحث مع الشيخ محمد بن زايد "تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة وخطورة انعكاساته على الأمن والاستقرار، وأهمية بذل الجهود لمنع تفاقم الأوضاع لتجنيب المنطقة مخاطر الحروب.

كما بحث ولي العهد السعودي مع أمير دولة قطر "تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها والتصعيد العسكري الأخير في المنطقة وتداعياته على الأمن والاستقرار، وأهمية بذل كافة الجهود لتجنيب المنطقة مخاطر التصعيد."
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