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عربي-دولي

سوليفان: أميركا ستفرض عقوبات على برنامج الصواريخ الإيرانية

Lebanon 24
16-04-2024 | 19:04
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قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان في بيان اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات جديدة تستهدف برنامج الصواريخ والطائرات المسيرة الإيراني خلال الأيام المقبلة وتتوقع أن يحذو حلفاؤها حذوها.
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