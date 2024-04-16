سوليفان: أميركا ستفرض عقوبات على برنامج الصواريخ الإيرانية

قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان في بيان اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات جديدة تستهدف برنامج الصواريخ والطائرات المسيرة الإيراني خلال الأيام المقبلة وتتوقع أن يحذو حلفاؤها حذوها.

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