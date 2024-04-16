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عربي-دولي
مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يقدمّ استقالته بشكل مفاجئ.. ما السبب؟
Lebanon 24
16-04-2024
|
23:13
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بشكل مفاجئ، أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي مساء الثلاثاء، استقالته من منصبه بعد أكثر من عام ونصف على تعيينه، وذلك بسبب فشله في إقناع الأطراف الليبية بالدخول في عملية سياسية تنتهي بإجراء انتخابات عامة، وعقب وصول جهوده إلى طريق مسدود.
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وقال باتيلي، في تصريح للصحافيين عقب تقديم إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن، إن المنظمة الأممية "لا يمكن أن تتحرك بنجاح دعما لعملية سياسية، في مواجهة قادة يضعون مصالحهم الشخصية فوق حاجات البلاد".
وفي وقت سابق، هاجم باتيلي القادة الليبيين، وقال إنهم "يغلبون مصالحهم الشخصية على مصالح البلاد"، ووصفهم بـ"الأنانيين"، مشيرا إلى أن مواقفهم متحجرة ولديهم رغبة عنيدة في تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمّى ولا يكترثون لمصلحة الليبيين.
وقال المبعوث الأممي المستقيل، إن كل الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للمساعدة في إيجاد حل للأزمة الليبية، واجهت نكسات وتعقيدات وطنية وإقليمية وتحدّيات عديدة وإصرارا على تأخير الانتخابات، مضيفا أنه رغم المشاركة المستمرة وواسعة النطاق مع الجهات المؤسسية الفاعلة الرئيسية، فإن مواقفها "لا تزال تعرقل بشكل كبير الجهود المبذولة لدفع العملية السياسية".
وتمّ تعيين باتيلي في منصبه منذ شهر أيلول 2022، وعمل من ذلك الوقت على إقناع الأطراف الليبية بضرورة الانخراط في مفاوضات وفي عملية سياسية والتوافق على خارطة طريق تصل بالبلاد إلى الانتخابات وتنهي المراحل الانتقالية، لكن جهوده باءت بالفشل، بسبب الخلافات بين القادة الرئيسيين في ليبيا وتمسكهم بالسلطة. (العربية)
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