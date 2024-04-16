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عربي-دولي

بعد هجومها على إسرائيل.. واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران

Lebanon 24
16-04-2024 | 23:20
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ستفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران، بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنّته على إسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي، وفق ما أعلنه البيت الأبيض.

وتوقع البيت الأبيض، أن يحذو حلفاء آخرون لواشنطن حذوها قريباً، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".
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بدوره، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك ساليفان، في بيان إنّه "في الأيام المقبلة، ستفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة تستهدف إيران، بما في ذلك برامجها للطائرات المسيّرة والصواريخ"، بالإضافة إلى كلّ من الحرس الثوري ووزارة الدفاع الإيرانيّين. وأضاف "نتوقّع أن يحذو حلفاؤنا وشركاؤنا حذونا قريباً بعقوباتهم الخاصة".

وأوضح المسؤول الأميركي أنّ "هذه العقوبات الجديدة بالإضافة إلى تدابير أخرى ستواصل ممارسة الضغط على إيران لاحتواء وإضعاف قدراتها العسكرية".

وذكّر ساليفان بأنّ واشنطن فرضت عقوبات على أكثر من 600 فرد وكيان مرتبطين بإيران، بسبب علاقاتهم "بالإرهاب وتمويل الإرهاب وبأشكال أخرى من التجارة غير المشروعة وبانتهاكات مروّعة لحقوق الإنسان وبدعم جماعات إرهابية وكيلة" لطهران.

كما أكّد مستشار الأمن القومي أنّ القوات الأميركية ستعزّز جاهزيتها للتصدّي لأيّ قصف إيراني جديد بالطائرات المسيّرة والصواريخ، مشدّداً على أنّ "الضغوط ستستمر على إيران".

وقال "لن نتردّد في مواصلة اتخاذ إجراءات، بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء في سائر أنحاء العالم ومع الكونغرس، لمحاسبة الحكومة الإيرانية على أفعالها الخبيثة والمزعزعة للاستقرار".

وبعد أشهر من التوتر في المنطقة، أطلقت إيران ليل السبت الأحد، أكثر من 300 من الصواريخ والمسيّرات على إسرائيل في أول هجوم مباشر على عدوتها اللدود التي نسبت إليها استهداف قنصليتها في دمشق في الأول من نيسان وقتل سبعة أفراد من الحرس الثوري بينهم ضابطان كبيران. (العربية)
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