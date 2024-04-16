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عربي-دولي

في الهند.. مقتل 29 متمردا بتبادل إطلاق نار مع الشرطة وسط البلاد

Lebanon 24
16-04-2024 | 23:25
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قالت السلطات الهندية إن الشرطة قتلت الثلاثاء ما لا يقل عن 29 متمردا ماويا مشتبها بهم في ولاية تشهاتيسغاره بوسط الهند، وذلك قبل ثلاثة أيام من بدء الانتخابات الوطنية التي يسعى فيها رئيس الوزراء ناريندرا مودي لولاية ثالثة.
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وبحسب البيان، نفذت الشرطة المداهمة بعد ورود معلومات حول وجود الماويين في منطقة كانكر. وأصيب ثلاثة من أفراد قوات الأمن في تبادل إطلاق النار، وصادرت الشرطة على إثره عدة أسلحة.
تقاتل القوات الهندية المتمردين الماويين في العديد من الولايات الوسطى والشمالية منذ عام 1967، عندما بدأ المسلحون - المعروفون أيضا باسم الناكساليت - القتال للمطالبة بالمزيد من الوظائف والأراضي والثروة من الموارد الطبيعية لمجتمعات السكان الأصليين الفقيرة في البلاد.


وتقول الحكومة الهندية إن المتمردين، الذين يستلهمون فكر الزعيم الثوري الصيني ماو تسي تونغ، يشكلون أخطر تهديد للأمن الداخلي في البلاد.
وينشط المتمردون في أجزاء عديدة من الهند، خاصة في تشاتيسغاره، إحدى أفقر الولايات في البلاد على الرغم من ثروتها المعدنية الهائلة، وغالبا ما يهاجمون القوات الحكومية والمسؤولين.
تعهد وزير الداخلية الهندي أميت شاه بالقضاء على التمرد في الولاية ووصفه بأنه "العدو الأكبر للتنمية والسلام والمستقبل المشرق للشباب". (سكاي نيوز)
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