وزير الدفاع الصيني لنظيره الأميركي: عليكم احترام سيادتنا

أعلنت بكين، الأربعاء، أنّ وزير الدفاع الصيني دونغ جون دعا نظيره الأميركي لويد أوستن إلى تعزيز "الثقة" بين البلدين، وذلك خلال أول محادثات دفاعية ثنائية على هذا المستوى منذ نحو 18 شهراً.

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وأبلغ وزير الدفاع الصيني نظيره الأميركي أن على واشنطن احترام سيادة الصين وحقوقها ومصالحها.

كما أوضح لنظيره أنه يتعين على البلدين إقامة علاقة تعاون عسكري على أساس الاحترام.

وقالت وزارة الدفاع الصينية في بيان إنّ دونغ أبلغ أوستن أنّه "ينبغي على الصين والولايات المتّحدة... أن تنظرا إلى السلام باعتباره الأمر الأثمن والاستقرار باعتباره الأمر الأهمّ والثقة باعتبارها أساس التعاملات"، مضيفاً أنّه يتعيّن على البلدين أن "يبنيا تدريجياً ثقة متبادلة".



مواجهة الصين

يشار إلى أنه خلال الفترة الماضية عمدت الولايات المتحدة وحلفاؤها، ومن بينهم اليابان، إلى تعزيز جيوشهم لمواجهة ما يرون أنه تهديد متزايد من بكين في بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي، فضلا عن ردع أي محاولة للاستيلاء على تايوان، الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي، والتي تعتبرها السلطات الصينية جزءا من أراضيها. (العربية)