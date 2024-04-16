Advertisement

عربي-دولي

وزير الدفاع الصيني لنظيره الأميركي: عليكم احترام سيادتنا

Lebanon 24
16-04-2024 | 23:47
A-
A+
Doc-P-1188261-638489336065617980.jpg
Doc-P-1188261-638489336065617980.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت بكين، الأربعاء، أنّ وزير الدفاع الصيني دونغ جون دعا نظيره الأميركي لويد أوستن إلى تعزيز "الثقة" بين البلدين، وذلك خلال أول محادثات دفاعية ثنائية على هذا المستوى منذ نحو 18 شهراً.
 
Advertisement
وأبلغ وزير الدفاع الصيني نظيره الأميركي أن على واشنطن احترام سيادة الصين وحقوقها ومصالحها.
كما أوضح لنظيره أنه يتعين على البلدين إقامة علاقة تعاون عسكري على أساس الاحترام.
وقالت وزارة الدفاع الصينية في بيان إنّ دونغ أبلغ أوستن أنّه "ينبغي على الصين والولايات المتّحدة... أن تنظرا إلى السلام باعتباره الأمر الأثمن والاستقرار باعتباره الأمر الأهمّ والثقة باعتبارها أساس التعاملات"، مضيفاً أنّه يتعيّن على البلدين أن "يبنيا تدريجياً ثقة متبادلة".

مواجهة الصين
 
يشار إلى أنه خلال الفترة الماضية عمدت الولايات المتحدة وحلفاؤها، ومن بينهم اليابان، إلى تعزيز جيوشهم لمواجهة ما يرون أنه تهديد متزايد من بكين في بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي، فضلا عن ردع أي محاولة للاستيلاء على تايوان، الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي، والتي تعتبرها السلطات الصينية جزءا من أراضيها. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:46 | 2024-04-17
01:38 | 2024-04-17
01:18 | 2024-04-17
00:59 | 2024-04-17
00:47 | 2024-04-17
00:16 | 2024-04-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24