مهندس يكشف: طائرة 787 دريملاينر غير آمنة ويمكن أن تنهار.. فكيف ردّت الشركة؟!

بعد الحوادث المقلقة التي تعرضت لها مؤخراً شركة بوينغ الأميركية، أكد مهندس الشركة سام صالح بور، الذي تحول إلى مُبلغ عن المخالفات، أن طائرة 787 دريملاينر التابعة لشركة الطيران العملاقة غير آمنة للطيران بسبب عيوب في التجميع.

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وقال إن هذه الطائرة يمكن أن تنهار وتهبط على الأرض في منتصف الرحلة ما لم تتم معالجة تلك المشاكل، وفقاً لتصريحاته مع برنامج "NBC Nightly News".



وأكد المهندس إن الشركة لم تعالج بعد بشكل صحيح الفجوات الصغيرة غير المطابقة، التي تم العثور عليها في طائرات متعددة بعد ضم قسمين من جسم الطائرة معا أثناء التجميع، مشدداً على أن مثل هذه "قضايا السلامة" يمكن أن تؤدي إلى نتائج كارثية. وعندما سئل عما إذا كان سيضع عائلته على متن طائرة 787 الآن، لم يتردد صالح بالقول: "في الوقت الحالي، لن أفعل ذلك". ومن المتوقع أن يدلي صالح بور بشهادته أمام لجنة فرعية بمجلس الشيوخ الأميركي اليوم الأربعاء.



إلا أن شركة بوينغ فندت هذه المزاعم أمس، قائلة إن الطائرة آمنة وإن الشركة واثقة تماما في الطائرة 787 دريملاينر.



وقالت بوينغ في بيانها لشبكة NBC News: "إن هذه الادعاءات حول السلامة الهيكلية للطائرة 787 غير دقيقة"، مشيرة إلى أن "القضايا المثارة خضعت لفحص هندسي صارم تحت إشراف إدارة الطيران الفيدرالية".



وظهرت هذه المزاعم في الوقت الذي تواصل فيه بوينغ معاناتها من تداعيات انفجار لوحة باب في منتصف الرحلة من طائرة 737 ماكس 9 تم بناؤها مؤخرا خلال رحلة مزدحمة لشركة ألاسكا الجوية في 5 كانون الثاني الفائت. وقد أدى هذا الحادث إلى تدقيق مكثف لعمليات التصنيع في الشركة. كما دفع الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ ديف كالهون إلى الإعلان عن تنحيه عن منصبه كأعلى مسؤول في الشركة.



إلى ذلك، دافع اثنان من كبار مهندسي شركة بوينغ في جولة إعلامية في مصنع تصنيع طائرات 787 دريملاينر في ولاية كارولينا الجنوبية عقدت يوم الاثنين، عن السلامة الهيكلية للطائرة 787، قائلين إن الطائرة ذات الجسم العريض خضعت لاختبار التحمل لـ 165 ألف دورة، وهو ما يتجاوز العمر المتوقع للطائرةK ولم تفشل أبدا.



وأكدت الشركة أنها قامت بفحص 689 طائرة من بين أكثر من 1100 طائرة 787 في الخدمة في جميع أنحاء العالم ولم تجد أي دليل على الإرهاق. (العربية)