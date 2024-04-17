بسبب تحديات الطقس... "طيران الإمارات" تعلق إجراءات سفر المغادرين من دبي

أعلنت شركة "طيران الإمارات" تعليق إجراءات السفر للمغادرين من مطار دبي الدولي اعتبارا من الساعة 8:00 صباحا يوم 17 نيسان حتى منتصف الليل بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكتبت الشركة على حسابها في منصة "إكس" اليوم الأربعاء، إنه "يمكن للعملاء المتأثرين الاتصال بوكيل الحجز الخاص بهم أو زيارة موقع الناقلة (الشركة) لإعادة الحجز".

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وتابعت في بيان: "ستستمر إجراءات المسافرين الذين يصلون إلى دبي والذين يمرون بالفعل برحلات الترانزيت، ويمكن للعملاء توقع حدوث تأخير في رحلات المغادرة والوصول، وننصحهم بالتحقق من أحدث جداول الرحلات".

وأضافت: "نعتذر بشدة عن الإزعاج الذي سببناه، تعمل طيران الإمارات جاهدة لاستعادة عملياتنا المجدولة، وستقدم فرقنا كل الدعم الممكن للعملاء المتأثرين". (RT)