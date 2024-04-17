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عربي-دولي

بموجب "المبادرة التشيكية"... براغ تتعهد بجمع 1.5 مليون قذيفة مدفعية لنظام كييف

Lebanon 24
17-04-2024 | 01:46
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جدد رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا وعوده لنظام كييف بجمع 1.5 مليون قذيفة مدفعية للقوات الأوكرانية في إطار "المبادرة التشيكية لشراء الذخيرة"، شريطة ضمان التمويل اللازم من الشركاء.
وأضاف فيالا: "يسعدني أن 20 دولة انضمت الآن إلى مبادرتنا من كندا وألمانيا وهولندا إلى بولندا. وبفضلهم، يمكننا الآن توفير 500 ألف ذخيرة مدفعية. ولا يوجد سبب يمنعنا تقديم مليون آخر خلال الأشهر الـ 12 المقبلة".
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وتتمثل المبادرة التي أعلن عنها الرئيس التشيكي بيتر بافيل خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، في إيجاد مئات الآلاف من القذائف التي يمكن شراؤها من دول أخرى ونقلها إلى أوكرانيا بسرعة بشرط توفر الضمانات المالية اللازمة من الشركاء.
وفي وقت سابق كتبت صحيفة "بوليتيكو" أن التشيك تدعو بلدان الاتحاد الأوروبي لشراء 450 ألف قذيفة من دول خارج الاتحاد بينها كوريا الجنوبية وتركيا وجنوب إفريقيا لتنفيذ الالتزام الأوروبي بتزويد أوكرانيا بمليون قذيفة حتى مارس القادم.
وأشارت روسيا مرارا إلى أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة لن يؤدي إلا لمزيد من الدمار فيها، ويجعل دول الأطلسي طرفا مباشرا في النزاع.
كما أكدت روسيا أن أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا ستتحقق بالكامل، بغض النظر عن حجم الدعم الغربي لنظام كييف، والذي لن يؤدي إلا لإطالة احتضاره والمزيد من قتل الأوكرانيين. (RT)
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