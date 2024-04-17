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"حان الوقت".. إيطاليا تدعو إسرائيل إلى وقف العمليات العسكرية في غزة

Lebanon 24
17-04-2024 | 03:17
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دعا وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم الأربعاء، إسرائيل إلى وقف عملياتها العسكرية في غزة، مؤكدا أن الوقت قد حان لوقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني.

ودعمت إيطاليا في البداية تحركات إسرائيل في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس، في السابع من تشرين الأول على جنوب إسرائيل، لكن دعمها تراجع في الآونة الأخيرة بعد مقتل الآلاف من المدنيين.
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وفي مقابلة مع صحيفة "لا ستامبا" اليومية، شدد تاياني على أن الحرب في غزة اندلعت بسبب الهجوم "الهمجي" الذي شنته حماس، ولكن وقف إطلاق النار ضروري الآن. ويجب على إسرائيل أن توقف العمليات العسكرية التي أثرت بشكل كبير على السكان الفلسطينيين"، وفقا لرويترز.

وأجريت المقابلة قبل اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الكبرى الذي يستضيفه تاياني في جزيرة كابري الإيطالية.

يشار إلى أن إيطاليا تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة السبع.
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