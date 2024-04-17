هل أصبحت الحرب الباردة بين إيران وإسرائيل ساخنة؟

رأى موقع "The National Interest" الأميركي أن "أي مراقب للشرق الأوسط يدرك أن إسرائيل، قبل فترة طويلة من الهجوم الذي شنته حماس في السابع من تشرين الأول والهجوم العسكري الذي نتج عنه في قطاع غزة، كانت متورطة بالفعل في حرب غير معلنة مع لاعب إقليمي آخر: جمهورية إيران الإسلامية. وتخوض تل أبيب وطهران صراعا سريا في كل أنحاء المنطقة منذ عقود. على مر السنين، شملت "حرب الظل" أشياء كثيرة، من العمل السري إلى الهجمات السيبرانية إلى الضربات العسكرية المستهدفة. ولكن حتى الآن، تم شن هذه الحرب بشكل غير مباشر وبعيدًا إلى حد كبير عن الأضواء الدولية".

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وبحسب الموقع، "كل ذلك تغير في 13 نيسان، عندما شن النظام الإيراني هجوماً مباشراً على الدولة اليهودية من أراضيه للمرة الأولى. وكان الهجوم الضخم، الذي شمل 170 طائرة مسيّرة، و30 صاروخ كروز، و120 صاروخاً باليستياً، رداً ظاهرياً على غارة إسرائيل على دمشق قبل أيام والتي أدت إلى مقتل جنرال إيراني رفيع المستوى. لكنه كان أيضًا بمثابة تطور كبير في الاستراتيجية الإيرانية، وهو تطور له تداعيات كبيرة على الشرق الأوسط ككل.تاريخياً، نأت الجمهورية الإسلامية بنفسها عن المواجهة المباشرة، وفضلت بدلاً من ذلك الاعتماد على وكلاء إقليميين، مثل حماس، وحزب الله في لبنان، ومؤخراً المتمردين الحوثيين في اليمن، لتعزيز أجندتها المتطرفة المناهضة للغرب. ومن خلال القيام بذلك، تمكنت إيران من محاصرة إسرائيل استراتيجياً مع الحفاظ على قدر معقول من الإنكار، وهذا يجعل الهجوم المباشر في نهاية هذا الأسبوع يشكل تحولاً استراتيجياً زلزالياً".

وتابع الموقع، "يمكن أن تعزى جرأة إيران الجديدة إلى عدد من العوامل. العامل الأول هو النهج الخجول الذي يسعى إلى تجنب المخاطرة في الشرق الأوسط والذي تبنته إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، والذي أعطى آيات الله الإيرانيين حرية أكبر في المنطقة. ومن الأمور ذات الصلة أيضاً التوترات العلنية بين تل أبيب وواشنطن بشأن سلوك إسرائيل الأخير في غزة، مما دفع الكثيرين إلى استنتاج أن "العلاقة الخاصة" الطويلة الأمد بين البلدين قد تكون في ورطة. ويبدو أن هذه العوامل وغيرها أقنعت طهران بأن الوقت قد حان لتغيير الوضع الراهن في المنطقة".

وأضاف الموقع، "مع ذلك، فإن الهجوم الإيراني، عندما وقع، لم يكن هجومًا شاملاً. على مدار الأيام التي أعقبت الغارة الجوية التي وقعت في الأول من نيسان والتي أسفرت عن مقتل قائد الحرس الثوري الإسلامي محمد رضا زاهدي، حذر المسؤولون الإيرانيون من عواقب وخيمة. ولكن من الناحية العملية، فقد أدركوا أن أي إجراء لا يمكن أن يكون شديد الخطورة بحيث يؤدي إلى التعجيل برد كارثي من جانب إسرائيل أو الولايات المتحدة أو كليهما. وبناءً على ذلك، استلزم الهجوم الإيراني في نهاية المطاف استخدام أسلحة بعيدة المدى استغرقت ساعات للوصول إلى هدفها المقصود، مما أعطى إسرائيل وحلفائها متسعًا من الوقت للاستعداد. وبفضل الدفاعات الصاروخية الإسرائيلية الفائقة القدرة، فضلا عن المساعدة من الحلفاء الأوروبيين والإقليميين، تم تحييد وابل الطائرات المسيّرة والصواريخ الإيرانية بالكامل تقريبا".

وبحسب الموقع، "مع ذلك، لا يمكن تجاهل الهجوم الإيراني بسهولة.ونظراً لنطاق القصف الإيراني، فمن الواضح أن هذا لم يكن مجرد استعراض، بل إن الجمهورية الإسلامية كانت تسعى إلى إحداث ضرر حقيقي. ولأنها فعلت ذلك، كما يؤكد المسؤولون الإسرائيليون، فلا ينبغي الحكم على تصرفات إيران بناءً على ما حدث بالفعل، بل على أساس الضرر الذي كان من الممكن أن يحدث لو نجح الهجوم.وبطبيعة الحال، تفضل إدارة بايدن ألا تقوم إسرائيل بالرد على ما حدث. وفي البداية، وقف البيت الأبيض إلى جانب إسرائيل للمساعدة في إحباط الهجوم الإيراني، ولكن سرعان ما غيرت واشنطن موقفها لتنصح تل أبيب بممارسة ضبط النفس خشية تصعيد الأعمال العدائية بشكل أكبر".

وختم الموقع، "من وجهة نظر إسرائيل، عدم القيام بأي شيء ليس خيارا. وببساطة، فإن التقاعس عن التحرك من شأنه أن يكرس وضعاً راهناً جديداً خطيراً في المنطقة، وهو الوضع الذي يتم فيه تطبيع الهجمات المباشرة المستقبلية التي تشنها إيران على أعدائها.ومهما كانت الخطوات التي ستتخذها إسرائيل بعد ذلك، فسوف تكون مصممة لضمان عدم حدوث ذلك".