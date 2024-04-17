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باكستان.. 4 أيام من الأمطار الغزيرة تقتل 63 شخصا

Lebanon 24
17-04-2024 | 04:23
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تسببت الصواعق والأمطار الغزيرة في مقتل 14 شخصا في باكستان، ما يرفع حصيلة القتلى خلال 4 أيام من الطقس السيئ إلى 63 على الأقل، حسبما أعلن مسؤولون محليون يوم الأربعاء.
وسجل معظم الوفيات في إقليم خيبر بختونخوا الواقع شمال غربي البلاد.
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وقال خورشيد أنور، المتحدث باسم إدارة الكوارث الوطنية، إن انهيار بنايات أدى لمقتل 32 شخصا، بينهم 15 طفلا و5 نساء.
وأضاف أن عشرات خرين أصيبوا في شمال غربي البلاد بسبب تضرر 1370 منزلا.
وأبلغت سلطات إقليم البنجاب شرقي البلاد عن وقوع 21 حالة وفاة بسبب الصواعق والانهيارات، في حين أبلغت حكومة إقليم بلوشستان في جنوب غرب البلاد عن 10 قتلى عندما أعلنت السلطات حالة الطوارئ في أعقاب فيضانات.
واستعدت بلوشستان، يوم الأربعاء، لهطول المزيد من الأمطار وسط عمليات إنقاذ وإغاثة مستمرة.
كما هطلت أمطار غزيرة على إقليم كشمير في جبال الهيمالايا.


وقال زهير أحمد بابار، المسؤول في إدارة الأرصاد الجوية الباكستانية، إن البلاد تشهد أمطارا غزيرة في أبريل بسبب ظاهرة تغير المناخ.
واضاف للأسوشيتد برس "حتى الآن، هطل 256 بالمائة أعلى من المعدل الطبيعي للأمطار في بلوشستان. بشكل عام، هناك معدل هطول أمطار أعلى من المعتاد بنسبة 61 بالمائة هذا الشهر في جميع أنحاء باكستان، هذا يظهر تغير المناخ بالفعل في بلدنا."
وأدت الأمطار الغزيرة عام 2022 إلى ارتفاع منسوب الأنهار، وغمرت المياه ثلث باكستان، ما أسفر عن مقتل 1739 شخصا.
وتسببت الفيضانات أيضا في خسائر بلغت 30 مليار دولار، لا تزال باكستان تحاول التعافي منها.
كما شهدت أفغانستان المجاورة هطول أمطار غزيرة في أبريل أيضا.
ولقي 33 شخصا حتفهم في حوادث مرتبطة بالأمطار هناك حتى الآن. (سكاي نيوز)

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