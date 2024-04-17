للمرة الأولى منذ 75 سنة: طوفان طرقات دبي يتحوّل مسابقة.. أي السيارات أصلب؟ (فيديو)

في الوقت الذي كانت فيه الفرق الأمنية والشرطة في كل من سلطنة عمان والإمارات لاسيما دبي تنتشر في الشوارع، بغية مساعدة الناس العالقين وسط السيول والعواصف، كان بعض المعلقين الظرفاء يلقون النكات وحتى المسابقات على مواقع التواصل.



فقد تحولت مشاهد غرق العديد من السيارات الحديثة في شوارع دبي التي غمرتها المياه إلى فرصة للترويج لماركات سيارات بعينها.



إذ شارك بعض المغردين مشاهد تظهر مكافحة سيارة دفاعية من نوع "لاند كروزر" للسير قدما بينما ترتفع موجات السيول والأمطار لتطال نوافذها، مثنين على قوتها.

متداول في دبي:



عدة سيارات فاخرة تعطلت نتيجة لهطول الأمطار الغزيرة، بينما استمر جيب لاندكروزر في التحرك بسلاسة على الطريق. pic.twitter.com/KabBCpmEWb — Golden Dose (@GoldenDose) April 16, 2024 Advertisement

إليكم بالسيارات الكهربائية

فيما أكد آخرون أن سيارة "البورش" حازت على أفضل إعلانات خلال موسم الفيضانات هذا، مشاركين فيديو لإحدى السيارات العالقة في الماء.



بينما راح الظرفاء أبعد من ذلك، معتبرين أن السيارات الكهربائية أثبتت قدرتها على تحدي الصعاب المناخية، ناشرين فيديو لسيارة زعموا أنها كهربائية.



يذكر أن منخفض الهدير الجوي الذي ضرب المنطقة منذ يوم الأحد وبلغ ذروته أمس، لم تشهد الإمارات له مثيلا منذ 75 سنة لجهة حجم كميات الأمطار التي هطلت.



وفيما اقتصرت الأضرار في الإمارات على الماديات في الشوارع، قضى 19 شخصاً في سلطنة عمان، بينهم 9 طلاب حسب ما أعلنت السلطات في أحدث إحصائياتها.



وسبق أن حذّرت السلطات الإماراتية والعُمانية من أن التغيّر المناخي قد يؤدي إلى مزيد من الفيضانات.(العربية)





