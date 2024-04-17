سطو مسلّح وتفجير قنبلة... إليكم ما حصل في هذا المصرف

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أفادت قناة "NTV"، عن تعرض أحد مكاتب مصرف "سبيربانك" الروسي في مدينة أومسك جنوب شرقي روسيا لعملية سطو مسلح فاشلة، بتفجير عبوة ناسفة بصرّاف آلي في البنك.وبحسب المعلومات، دخل ملثمٌ إلى مكتب المصرف، ووضع عبوة ناسفة على صراف آلي هناك ومن ثمّ فجرها، قبل أن يلوذ بالفرار بعد فشله في سرقة أموال الصراف.وكان في الصراف 1.5 مليون روبل، فيما لم يؤد الاعتداء إلى وقوع إصابات بين موظفي البنك وعملائه. (روسيا اليوم)