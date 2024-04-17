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عربي-دولي

لصدّ هجوم إيران على إسرائيل.. ما هو السلاح الذي استخدمته أميركا لأوّل مرّة؟

Lebanon 24
17-04-2024 | 09:00
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ذكر موقع "الحرة"، أنّ مجلة "إنترسبت" الأميركية، كشفت أنّ الولايات المتحدة استخدمت "للمرة الأولى" في عمليات قتالية، صاروخها من طراز " SM-3" المضاد للصواريخ الباليستية، وذلك لصدّ الهجوم الإيراني على إسرائيل.
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وأشار التقرير إلى أن السفن الحربية التابعة للبحرية الأميركية أطلقت الصاروخ لأول مرة في عملية قتالية، خلال اعتراض الصواريخ الباليستية الإيرانية.

وأوضحت المجلة أنه تم إطلاق "ما بين 4 إلى 7" صواريخ "SM-3"، من المدمرتين الأميركيتين "آرلي بيرك" و"يو إس إس كارني" الموجودتين في البحر المتوسط.

وصواريخ "SM-3" من صناعة شركة "رايثيون"، وهي مخصصة لإطلاقها من أنظمة محمولة على متن سفن.

ويُمكن للصاروخ اعتراض الصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة المدى، بالإضافة إلى قدرته على استهداف الأقمار الاصطناعية الواقعة بالقرب من مدار الأرض. ودخل الصاروخ الخدمة عام 2014، ويصل طوله إلى 6.55 أمتار. 

وبرز اسم "SM-3" عندما أجرت الولايات المتحدة تجربة اعتراض لصاروخ باليستي متوسط المدى، في تشرين الاول 2018، التي تكللت بالنجاح.

ويُعتبر صاروخ "SM-3" جزءا من منظومة "Aegis" البحرية الدفاعية للصواريخ البالستية، والتي اعتمدتها كل من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو". وعارضت روسيا نشرها في دول مثل بولندا عام 2009. (الحرة)
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