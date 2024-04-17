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عربي-دولي

الخارجية الروسية تنفي تلقي روسيا دعوة لحضور احتفالات نورماندي

Lebanon 24
17-04-2024 | 05:32
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نفت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تلقي روسيا أي دعوة عبر القنوات الدبلوماسية لحضور احتفالات الذكرى الثمانين لإنزال الحلفاء في نورماندي في 6 حزيران 1944.

جاء ذلك في تصريحات زاخاروفا لراديو "سبوتنيك" صباح اليوم، حيث تابعت: "بالأمس كنا على اتصال مع سفيرنا لدى فرنسا أليكسي ميشكوف حتى وقت متأخر جدا من المساء بشأن المعلومات التي تم تداولها في وسائل الإعلام الفرنسية بشأن دعوة روسيا إلى الاحتفالات. وصباح اليوم لا يوجد أي تأكيد لذلك عبر القنوات الدبلوماسية".
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وكانت وكالة "فرانس بس" قد نقت عن منظمي الحفل في وقت سابق، شركة Mission Libération، أن روسيا مدعوة للاحتفال بالذكرى الثمانين لإنزال الحلفاء في نورماندي في 6 حزيران.

كذلك ذكرت إذاعة "أوروبا 1" أيضا أن الوفد الروسي قد يشارك في الحفل، حزيران المقبل، إذا قبلت موسكو دعوة قصر الإليزيه. (روسيا اليوم) 
 
 
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