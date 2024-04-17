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عربي-دولي

قصة لا تخطر على البال... اصطحبت جثة عمّها إلى المصرف للحصول على قرض (فيديو)

Lebanon 24
17-04-2024 | 05:56
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في واقعة تفوق الخيال، اصطحبت امرأة في البرازيل، جثة عمها إلى البنك لمحاولة الحصول على قرض بقيمة 17000 ريال برازيلي، أي ما يعادل 3215 دولارا أميركيا.

وكانت السيدة ترفع رأس الرجل المتوفى أمام الموظفين الذين شعروا أن ثمة شيئا مريبا يحدث. وقال لها أحدهم: "لا أعتقد أن هذا قانوني. فهو لا يبدو بخير. إنه شاحب جداً".

لترد عليه: هو هكذا"، ثم توجهت بالقول للميت: "إن لم تكن على ما يرام، يمكنني اصطحابك إلى المستشفى. هل تريد العودة إلى المستشفى مرة أخرى؟".

فيما التقط الموظفون فيديو للمرأة، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تطلب من عمها المتوفى التوقيع على المستندات المخصصة للقرض.

في حين أضافت: "عمي، هل تسمع؟" عليك التوقيع. لا أستطيع التوقيع نيابة عنك".

وسارع الموظفون باستدعاء سيارة الإسعاف والشرطة إلى البنك الواقع في ريو دي جانيرو. وأكد المسعفون أن الرجل البالغ 68 عاماً كان قد توفي قبل ساعات قليلة من نقله للبنك.

وتم القبض على المرأة التي قالت للشرطة إنها ابنة أخيه وهي التي تعتني به. (العربية)
 
 
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