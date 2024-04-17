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عربي-دولي

هل ستصوت أميركا لصالح "عضوية فلسطين" في مجلس الأمن؟

Lebanon 24
17-04-2024 | 06:01
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نقلت شبكة "سكاي نيوز عربية" عن مصادر رسمية فلسطينية قولها، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تضغط من أجل سحب مشروع قرار بشأن العضوية الكاملة لفلسطين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
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وقالت المصادر الرسمية الفلسطينية للشبكة إنّ "واشنطن تضغط على المجموعة العربية لسحب مشروع قرار قبول فلسطين عضو كامل العضوية في الأمم المتحدة المقرر التصويت عليه غداً الخميس".

وأضافت المصادر أن الإدارة الأميركية هددت باستخدام "الفيتو" لإجهاض القرار في مجلس الأمن حال قدم للتصويت عليه.

كذلك، لفتت إلى أنّ "القرار الفلسطيني والمجموعة العربية هو عدم سحب القرار وطرحه للتصويت عليه رغم التهديد بالفيتو الأميركي".

وكانت مصادر دبلوماسية أفادت بأن مجلس الأمن الدولي سيصوت الخميس على طلب قدمته السلطة الفلسطينية لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق، قال دبلوماسيون إن من المتوقع أن تحث السلطة الفلسطينية مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً على التصويت، غدا الخميس، على أقرب تقدير على مشروع قرار يوصي بأن تصبح كاملة العضوية في المنظمة الدولية.

ووزعت الجزائر، العضو بمجلس الأمن، مسودة نص في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء.

وكانت واشنطن قالت في وقت سابق هذا الشهر إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة يجب أن يتم من خلال المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين وليس في الأمم المتحدة.

واليوم الأربعاء، قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إنها لا ترى أن بإمكان مشروع قرار بالأمم المتحدة يوصي بأن تنال السلطة الفلسطينية عضوية كاملة في المنظمة، أن يساعد على الوصول إلى حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. (سكاي نيوز عربية)
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