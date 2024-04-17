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عربي-دولي

بعد مقتل 10 بهجوم روسي.. زيلينسكي يناشد الغرب تقديم الدعم

Lebanon 24
17-04-2024 | 06:30
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ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شركاء بلاده في الغرب بأن يكون لديهم ما يكفي من التصميم وتقديم الدعم لبلاده بعد أن أدى هجوم صاروخي روسي على مدينة تشيرنيهيف، بشمال أوكرانيا، إلى مقتل 10 على الأقل صباح اليوم الأربعاء.
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وقال زيلينسكي على تطبيق تلغرام "ما كان هذا ليحدث لو كانت أوكرانيا قد تلقت ما يكفي من معدات الدفاع الجوي ولو كان العالم مصمما بما يكفي على مواجهة الإرهاب الروسي".

وذكر مسؤولون محليون أن الهجوم ألحق أيضا أضرارا بمبان وبالبنية التحتية لبلدية المدينة.

وذكر أولكسندر لوماكو القائم بأعمال رئيس البلدية أن 3 انفجارات هزت منطقة مزدحمة من المدينة بعد الساعة السادسة صباحا بتوقيت غرينتش، وأصابت بناية متعددة الطوابق.

وصرح لوماكو للتلفزيون الأوكراني "للأسف، تواصل روسيا القيام بنشاط إرهابي ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية، وهو ما أكدت همرة أخرى هذه الضربة على تشيرنيهيف". (سكاي نيوز عربية) 
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