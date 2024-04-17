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اليوم أيضاً... الموت يُؤلم اسماعيل هنية من استشهد من عائلته؟

Lebanon 24
17-04-2024 | 06:14
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أفادت "روسيا اليوم" عن استشهاد ابن شقيق رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ومحمد عبد الكريم هنية حفيد ابن شقيق هنية في قصف إسرائيلي طال منطقة الشيخ رضوان في قطاع غزة.

وقبل يومين استشهدت الطفلة ملاك محمد هنية، حفيدة رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" بعد أن أصيبت في القصف الذي أدى إلى استشهاد والدها وأعمامها قبل أيام. (روسيا اليوم)
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