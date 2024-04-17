تنبيه هام من المركز الوطني الإماراتي للأرصاد الجوية.. هذا ما جاء فيه

حث المركز الوطني الإماراتي للأرصاد الجوية اليوم الأربعاء على توخي الحذر ومتابعة تطور حالة الطقس في البلاد.

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ونبه المركز، في منشور له عبر صفحته على منصة "إكس"، إلى تشكل الضباب الخفيف وتوقع أماكن تشكل الضباب، بما فيها مطار العين، متوقعا أن يكون الطقس اليوم غائما جزئيا بوجه عام، مع سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، ورطبا ليلا وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.وشهدت الإمارات خلال الـ24 ساعة الماضية هطولا استثنائيا للأمطار يعد الأول بكثافته منذ 75‬‎ سنة، سيساهم في زيادة المتوسط السنوي للأمطار في البلاد، وتعزيز مخزون المياه الجوفية لديها بشكل عام. (روسيا اليوم)