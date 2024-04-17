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إقتصاد
"مصر للطيران" تعلق رحلاتها إلى دبي
Lebanon 24
17-04-2024
|
07:42
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أعلنت شركة "مصر للطيران" تعليق رحلاتها إلى دبي ذهابا وإيابا نظرا لسوء الأحوال الجوية.
وقال بيان شركة مصر للطيران: "نظراً لسوء الأحوال الجوية بإمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة مما ترتب عليه توقف الحركة الجوية، أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران عن توقف مؤقت لرحلاتها الجوية بين القاهرة ودبي والعكس لحين تحسن الأحوال الجوية بدبي والسماح بهبوط وإقلاع الطائرات مرة أخرى".
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وكانت شركة "طيران الإمارات" قد أعلنت تعليق إجراءات السفر للمغادرين من مطار دبي الدولي اعتبارا من الساعة 8:00 صباحا يوم 17 أبريل حتى منتصف ليل يوم 18 أبريل، بسبب سوء الأحوال الجوية.
وأعلن مطار دبي الدولي مساء الثلاثاء تحويل رحلاته القادمة مؤقتا لحين تحسن الأحوال الجوية، مع إبقاء رحلات المغادرة كما هي. (روسيا اليوم)
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