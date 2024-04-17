تحذير عاجل لمواطني هذه الدولة العربية.. منخفض قوي وشيك سيضرب البلاد

حذّر خبراء الأرصاد الجوية من حالة الطقس خلال الساعات القادمة حيث يؤثر على البلاد منخفض خماسيني صحراوي اليوم.

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ويصاحب المنخفض رمال وأتربة قوية مثارة الآن فى شمال شرق ليبيا وبتتكاثر وتزداد قوة وتتقدم الآن إلى شمال الصحراء الغربية والسلوم ومرسى مطروح.وأضاف خبراء الأرصاد الجوية، من المتوقع أن تستمر فى التقدم لتصل إلى شمال مصر بالكامل وحتى شمال الصعيد مع مرور الوقت في آخر نهار اليوم الأربعاء ومع بداية صباح غدا الخميس تتقدم الرمال والأتربة لوسط وجنوب الصعيد.وأضاف خبراء الأرصاد الجوية، أن ذروة نشاط الرياح من بعد الظهر حتى الليل وبالتالى تعمل على زيادة إثارة الرمال والأتربة وإنتقالها بشكل أسرع.وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين، بعدم الإنخداع لأننا في فصل الربيع وهو فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة نتيجة اختلاف في الكتل الهوائية والموجات الحرارية المحملة برياح الخماسين خلال هذا الفصل.ونصح خبراء الأرصاد الجوية بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة أن درجات الحرارة العظمى تسجل اليوم الأربعاء نحو 37 درجة مئوية جنوب البلاد، وتصل إلى 33 مئوية على القاهرة، وتسجل 31 درجة مئوية على المحافظات الساحلية.