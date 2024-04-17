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عربي-دولي

سجال كبير بين صحافيّ عربيّ وآخر إسرائيليّ.. إليكم بالفيديو ما حصل بينهما مباشرة على الهواء

Lebanon 24
17-04-2024 | 09:30
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دخل الإعلامي في قناة "العربية" طاهر بركة في سجال مع الصحفي الإسرائيلي عيدان رونين بعدما سأله عن التباين في المواقف بين واشنطن وتل أبيب حول الرد المحتمل على هجمات طهران.

ليترك رونين السؤال ويرفض إطلاق مصطلح "تل أبيب" كعاصمة لإسرائيل قائلا: "أنا لا أقبل وصف تل أبيب بأنها عاصمة إسرائيل"، مضيفا "أنصحك أن تسمي الأمور بمسميات حيادية وتقول إسرائيل بدلا من تل أبيب أو القدس".

ليرد مذيع العربية: "هذا شغلي مش شغلك وهذه المصطلحات نحن من نحددها في قناة العربية وفي الإعلام العربي بحكم مصالحنا السياسية وأوضاعنا الداخلية وليس كما ترتأون".

وطرح بركة السؤال مرة ثانية على الصحفي الإسرائيلي حول خيارات الرد على إيران، لكنه لم يجب وعاد لنفس النقطة قائلا: "أنت تستخدم مصطلح تل أبيب وأنا أستخدم أورشليم القدس العاصمة قبل 3 آلاف سنة" حسب زعمه.

بعدها علق مذيع العربية قائلا: كلامك هذا مردود عليه في الأمم المتحدة"، مضيفا: "يبدو أنه ليس لديك إجابة على السؤال وتأخذ الحوار إلى منطقة أخرى أو خائف من الإجابة".

ليطلق الصحفي الإسرائيلي اتهامه على الهواء بدون تردد موجها حديثه لطاهر بركة: "أنت واحد سفاح"، ثم يغادر المقابلة. (العربية)
 
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