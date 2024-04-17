سجال كبير بين صحافيّ عربيّ وآخر إسرائيليّ.. إليكم بالفيديو ما حصل بينهما مباشرة على الهواء

"هذا شغلي مش شغلك وهذه المصطلحات نحن من نحددها في قناة العربية".. سجال بين مذيع #العربية والصحافي الإسرائيلي عيدان رونين حول #تل_أبيب كعاصمة لـ #إسرائيل.. والصحفي الإسرائيلي يقول للزميل طاهر بركة: "أنت واحد سفاح" ويغادر المقابلة pic.twitter.com/CkVKcYP3sV
— العربية (@AlArabiya) April 17, 2024
"هذا شغلي مش شغلك وهذه المصطلحات نحن من نحددها في قناة العربية".. سجال بين مذيع #العربية والصحافي الإسرائيلي عيدان رونين حول #تل_أبيب كعاصمة لـ #إسرائيل.. والصحفي الإسرائيلي يقول للزميل طاهر بركة: "أنت واحد سفاح" ويغادر المقابلة pic.twitter.com/CkVKcYP3sV