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عربي-دولي

نشطت في تهريب البشر.. الشرطة الألمانية تفكك عصابة خطرة

Lebanon 24
17-04-2024 | 08:45
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داهم أكثر من ألف شرطي عشرات المنازل والمتاجر ومكاتب المحامين بأنحاء غرب وجنوب ألمانيا في حملة واسعة على عصابة دولية لتهريب البشر فجر اليوم.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أنه تم اعتقال عشرة مشبوهين. 
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وتتهمهم السلطات باستغلال قواعد الهجرة الألمانية الخاصة بالعمال الأجانب المهرة للحصول على تصاريح إقامة لنحو 350 شخصا معظمهم صينيون، مقابل مئات آلاف اليوروهات.

ونفذت المداهمات في ولايات شمال الراين-وستفاليا، وشليسفيغ هولشتاين، وهيسن، وراينلاند بالاتينات، وبادن-فورتمبيرغ، وبافاريا، وهامبورغ، وبرلين.
صادرت الشرطة أصولا وجمعت بعض الأدلة خلال المداهمات. (روسيا اليوم) 
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