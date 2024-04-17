نشطت في تهريب البشر.. الشرطة الألمانية تفكك عصابة خطرة

داهم أكثر من ألف شرطي عشرات المنازل والمتاجر ومكاتب المحامين بأنحاء غرب وجنوب ألمانيا في حملة واسعة على عصابة دولية لتهريب البشر فجر اليوم.



وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أنه تم اعتقال عشرة مشبوهين.

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وتتهمهم السلطات باستغلال قواعد الهجرة الألمانية الخاصة بالعمال الأجانب المهرة للحصول على تصاريح إقامة لنحو 350 شخصا معظمهم صينيون، مقابل مئات آلاف اليوروهات.



ونفذت المداهمات في ولايات شمال الراين-وستفاليا، وشليسفيغ هولشتاين، وهيسن، وراينلاند بالاتينات، وبادن-فورتمبيرغ، وبافاريا، وهامبورغ، وبرلين.

صادرت الشرطة أصولا وجمعت بعض الأدلة خلال المداهمات. (روسيا اليوم)