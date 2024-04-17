نتنياهو: القرار لنا

على الرغم من كل الثني الغربي لتل أبيب بشأن رد إسرائيلي على هجوم إيران الصاروخي السبت الماضي، يبدو أن إسرائيل مصّرة على موقفها.



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وأضاف أن إسرائيل ستستمر في ما أسماه "الدفاع عن نفسها"، في إشارة إلى استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة المحاصر منذ أشهر.



وفي حين أن الخلافات الغربية مع إسرائيل لا تقتصر فقط على قرار الرد الإيراني، زعم نتنياهو عدم وجود مجاعة في قطاع غزة رغم كل التحذيرات الأممية.



وقال: "لا توجد مجاعة في غزة"، معتبراً كل ما يقال "مجرد ادعاءات"، وفق زعمه. فقد أعلن رئيس الحكومة بينيامين نتنياهو اليوم الأربعاء، بعد لقائه وزيري خارجية بريطانيا وألمانيا، أن تل أبيب تقدّر النصائح الغربية، لكنها تتخذ قراراتها بنفسها، في إشارة إلى أنها لن تسمع للنصح الغربي بعدم الرد.وأضاف أن إسرائيل ستستمر في ما أسماه "الدفاع عن نفسها"، في إشارة إلى استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة المحاصر منذ أشهر.وفي حين أن الخلافات الغربية مع إسرائيل لا تقتصر فقط على قرار الرد الإيراني، زعم نتنياهو عدم وجود مجاعة في قطاع غزة رغم كل التحذيرات الأممية.وقال: "لا توجد مجاعة في غزة"، معتبراً كل ما يقال "مجرد ادعاءات"، وفق زعمه.

جاء ذلك بعد تأكيد إسرائيل أن قرار الرد على الهجمات الإيرانية ليل السبت الأحد الماضي اتخذ، إلا أن طبيعة هذا الرد لا تزال تثير مخاوف المجتمع الدولي لاسيما الولايات المتحدة الحليف الأوثق لتل أبيب، لأنها قد تؤدي إلى توسع الصراع وتشعل حرباً إقليمية لا تحمد عقباها. (العربية)