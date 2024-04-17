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إقتصاد

صندوق النقد الدولي يُقلّص توقعاته لنمو اقتصاد إسرائيل

Lebanon 24
17-04-2024 | 10:05
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قلّص صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد إسرائيل هذا العام إلى 1.6%، بعد أن توقع في تشرين الاول الماضي أن يحقق الاقتصاد الإسرائيلي نموا بنسبة 3.1%.

وقال الصندوق، في تقريره الصادر عن آفاق الاقتصاد العالمي، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل سيبلغ في 2024 نسبة 1.6% وهو مستوى أقل من توقعات بنك إسرائيل البالغة 2%.
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كما توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 5.4% في العام المقبل 2025، وهو أعلى من توقعات بنك إسرائيل البالغة 5%. (روسيا اليوم)

إقتصاد

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