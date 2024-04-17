نشطاء يُقاطعون أورسولا فون دير لاين: "أنتم مجرمون"

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قاطع نشطاء فلسطينيون خطاب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وصرخ أحدهم: "أيديكم ملطخة بدماء الأطفال الأبرياء أنتم مجرمون".جاء ذلك خلال كلمة فون دير لاين أمام قمة الأمن الدفاعي للاتحاد الأوروبي في بروكسل.وهتف النشطاء بين الحضور: "على المواطنين اعتقالك بتهمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، بينما تعبرين عن دعمك الكامل لإسرائيل وقصف غزة". (روسيا اليوم)