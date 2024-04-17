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سموتريتش: مفهوم الجيش "الذكي" الذي لطالما تغنت به إسرائيل انهار

Lebanon 24
17-04-2024 | 11:35
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قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأربعاء، إنه لم يعد يثق بالجيش بعد اليوم الذي فاجأت فيه حركة "حماس" إسرائيل بالهجوم على 22 مستوطنة و11 قاعدة عسكرية محاذية لقطاع غزة في 7 تشرين الأول.

 وسبق ووصف العديد من المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين الإسرائيليين الهجوم بأنه بمثابة "فشل استخباري وأمني وعسكري وسياسي" لإسرائيل.

 وفي تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي، قال سموتريتش الذي يتزعم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف والداعم للحرب على غزة: "لقد أعطينا النظام الأمني شيكًا على بياض وحصلنا (في النهاية) على 7 تشرين الأول، توقفت عن الثقة بالجيش".

 وأضاف: "أنا أحبهم (أفراد الجيش) وأقدرهم، لكني لست مستعدًا لمنحهم شيكًا على بياض".

 واعتبر سموتريتش أن "مفهوم الجيش الصغير والذكي" الذي لطالما تغنت به إسرائيل "انهار"، وأنها بحاجة الآن إلى "جيش كبير ووحشي".

 وجاءت تصريحات الوزير المتطرف على هامش امتناعه خلال اجتماع للحكومة عن المصادقة على شراء سربي طائرات من طراز "إف 35" و"إف 15".

( الأناضول)
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