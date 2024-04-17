الإمارات تتعهد بـ 100 مليون دولار دعما للشعب السوداني

أعلنت الإمارات، الأربعاء، تعهدها بتقديم 100 مليون دولار أميركي لدعم السودان واللاجئين في دول الجوار.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الدولة شخبوط بن نهيان، الاثنين، في اجتماعات المؤتمر الدولي الإنساني بشأن السودان في العاصمة باريس، بتنظيم فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، وبمشاركة دول ومنظمات دولية وإقليمية، وفق وكالة أنباء الإمارات الرسمية.

وقالت الوكالة إن الوزير الإماراتي أشاد بالجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة السودانية وإعادة المسار السياسي، مؤكداً أهمية تكثيف الجهود الدولية والإقليمية للدفع نحو وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل.

وأشارت إلى تأكيد الوزير على "التزام" بلاده بدعم الجهود الدولية لإيجاد حل سلمي للأزمة، ومواصلة مساندة الشعب السوداني وتعهّدها بتقديم 100 مليون دولار أميركي دعما للجهود الإنسانية في السودان ودول الجوار.

وأوضح ابن نهيان أن القيمة الإجمالية للمساعدات الإغاثية الموجّهة للمتأثرين بالنزاع والتي اشتملت على الإمدادات الطبية والغذائية والإغاثية، بلغت 150 مليون دولار، فضلا عن افتتاح مستشفى ميداني متكامل بمدينة أبشي في جمهورية تشاد، هو الثاني الذي تشيده الإمارات دعماً للاجئين السودانيين، بلغت تكلفته 20 مليون دولار.

وفي السياق، لفت الوزير إلى أن تلك المساعدات "تأتي في إطار حرص القيادة المستمر على تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للشعب السوداني الشقيق، ومد يد العون والمساندة والدعم الإنساني له"، بحسب المصدر ذاته.

( الأناضول)