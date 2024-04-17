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عربي-دولي

رئيسة "العمل" الإسرائيلي تستبعد عودة المختطفين دون اتفاق بوقف القتال

Lebanon 24
17-04-2024 | 13:15
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استبعدت رئيسة حزب العمل الإسرائيلي (يسار) ميراف ميخائيلي، إطلاق سراح المختطفين في قطاع غزة "دون اتفاق يتضمن وقف القتال" في القطاع.

 جاء ذلك في مقابلة مع ميخائيلي نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الأربعاء.

 وتطرقت ميخائيلي، إلى الهجوم الإيراني على إسرائيل بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة، داعية إلى الاستفادة من الهجوم من أجل "ترتيب إقليمي وليس من أجل رد بأسلوب (وزير الأمني القومي المتطرف إيتمار) بن غفير"، الذي دعا إلى رد "جنوني" على إيران.

 وقالت إن "ما سيوقف إيران هو اتفاق إقليمي يحدث تغييرا في الوضع بالشرق الأوسط".

 وأكدت رئيسة حزب العمل، أن على إسرائيل "عدم تفويت هذه الفرصة".

 وزعمت ميخائيلي، أن "الأداء المذهل الذي قدمته قدرات الدفاع الجوي لإسرائيل وحلفائها، والذي أدى إلى فشل الهجوم الإيراني، يوفر لإسرائيل فرصة نادرة لإعادة حساب مسارها".

 وتابعت: "كل الأشياء المهمة التي حدثت في الأيام القليلة الماضية يجب ألا تضيع مرة أخرى وتنقلب علينا كما حدث بعد 7 تشرين الأول".

 ومضت بالقول: "لكي لا يحدث ذلك، يتعين على إسرائيل أن تتصرف بشكل مختلف تماما عن الطريقة التي تصرفت بها بعد المذبحة".

( الأناضول)
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